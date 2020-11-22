انطلاق فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب العسكرية

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب"، بجمهورية مصر العربية، بمشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية، وتستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

واكتمل خلال الأيام الماضية، وصول كل القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية، أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب.

وتتضمن المراحل الأولى من التدريب، إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات، لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة، وفي التوقيتات المحدده، وذلك أثناء تنفيذ كل المهام التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، وللوصول بالقوات المشتركة في التدريب لمستوى راقي واحترافي في إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

يأتي تدريب "سيف العرب"، استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة، نظرا لاعتباره واحدا من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي، بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام كل الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.