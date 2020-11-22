نشاط إيبارشيات الكرازة المرقسية: شمامسة بمدينة نصر واحتفالية بالبحيرة

نشاط مكثف شهدته إيبارشيات الكرازة المرقسية خلال الساعات الماضية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا شرق مدينة نصر، احتفلت برسامة بعض من أبنائها شمامسة في رتبة إبصالتس، وذلك مع قرب الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف حليم، أن الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، صلى القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها وخلاله تمم طقس رسامة الشمامسة الجدد.

أما في إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، كرم أبناء الإيبارشية الفائزين في المسابقة البحثية المسيحية وذلك على مستوى محافظة البحيرة.

وأوضح حليم، أنه حضر الاحتفالية الدكتور محمد جمعة، الموجه العام المركزي للتربية الدينية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والمشرف العام على المسابقة، وعدد من الكهنة والموجهين.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أنه في ختام الاحتفالية كرم الأنبا باخوميوس، الدكتور عبدالله حنا على الجهود المتميزة التي يبذلها في سبيل تنمية مادة التربية الدينية المسيحية.

أما في إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، فقد استقبل الأنبا باخوم، أسقف الإيبارشية، بمقر المطرانية، وفد مشروع "سفراء الأزهر" برئاسة الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام على المشروع.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن زيارة الوفد الأزهري التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمطرانية سوهاج، تأتي في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي" والتي أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة السلام، وطرح آليات عصرية لتعزيز لغة الحوار، والتي شملت زيارات لعدد من الكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.