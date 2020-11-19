الكنيسة تطلق كلية للعلوم الإنسانية تدرس تاريخ مصر وفلسفة إسلامية

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إطلاق كلية العلوم الإنسانية والطبيعية التي تضم 4 أقسام تعطي درجة الماجستير وقسمان تعطي درجة البكالوريوس، مشيرا إلى أن الدرسة ستبدأ في الكلية الجديدة أول ديسمبر المقبل.

وقال المركز الثقافي القبطي، في بيان له، إن الكلية تشمل قسم اللاهوت الذي يدرس مواد في "اللغة اليونانية، واللغة العربية، واللغة الإنجيليزية، واللغة القبطية، ولاهوت عقيدي، تاريخ الهرطقات (لاهوت مقارن قديم)، لاهوت نظري، آبائيات، تاريخ الكنيسة، ليتورجيات ولاهوت طقسي، مصطلحات لاهوتية بالإنجليزية".

كما تشمل الكلية الجديدة قسم الكتاب المقدس، الذي يدرس مواد "اللغة اليونانية، اللغة العبرية، اللغة العربية، اللغة الإنجيليزية، اللغة القبطية، العهد القديم، العهد الجديد، علم التفسير، جغرافيا الكتاب المقدس، الكتاب المقدس والعلم، اللاهوت العام".

وكذلك تضم كلية العلوم الإنسانية والطبيعية قسم الليتورجيا، والذي يدرس مواد: "اللغة اليونانية، اللغة العربية، اللغة الإنجيليزية، اللغة القبطية، ليتورجيات، ليتورجيات مقارنة، لاهوت طقسي، نصوص ليتورجية، الكتاب المقدس والليتورجيا، ليتورجيات الأسرار".

والقسم الرابع بالكلية الجديدة التي يطلقها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي هو قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية، والذي يدرس مواد: "اللغة اليونانية، اللغة العربية، اللغة الإنجيليزية، اللغة الفرنسية أو الألمانية، المنطق، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة اليونانية القديمة، فلسفة اللوغوس، الفلسفة المسيحية، الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الحديثة".

كما توجد أقسام بكلية العلوم الإنسانية والطبيعية تعطي درجة البكالوريوس وهما قسمان: "قسم الإعلام الذي يدرس مواد اللغة العربية واللغة الإنجيليزية وعلم الاجتماع وتاريخ مصر الحديث ومدخل إلى الصحافة ومدخل إلى الإعلان"، و"قسم التاريخ والآثار الذي يدرس مواد تاريخ مصر القديمة واللغة العربية واللغة الإنجيليزية والآثار وتاريخ الشرق الأدنى القديم وتاريخ مصر في عصر الرومان".

والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يوجد مقره داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشرف على المركز الأنبا إرميا الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.