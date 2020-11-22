الغرفة التجارية بكفر الشيخ تناقش مع أعضائها مواعيد غلق محلات الأسماك

عقدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة المحاسب السيد عبيد، رئيس لجنة الشعب التجارية، وعضو مجلس الادارة، وبحضور سعيد أبوسمرة، رئيس الشعبة، وأعضاء الشعبة، لمناقشة تحديد مواعيد الفتح والإغلاق للمحلات، حيث تم خلالها مناقشة مطالب شعبة الأسماك من مواعيد الفتح والإغلاق .

وطالب التجار بتجديد السماح بتيسير السيارات المحملة بالأسماك وعدم اعتراضها في أوقات الإغلاق من قبل إدارات المرور وفقا للتراخيص التي تحصل عليها من الغرفة وكذلك السماح لمحلات الأسماك الجملة والقطاعي برفعها من الغلق وقت الحظر.

وكانت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، قد وجهت الدعوة لتجار الأسماك للاجتماع لمناقشة مطالبهم والتي تتمثل في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية لعدم تأثر الأسواق والمحافظة على توافر السلعة بأسعار مناسبة.

يذكر أن عبدالغفار، تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة.

بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.

ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.