إصابة 45 شخصا في حادث تصادم حافلتين بالعاصمة التونسية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، إصابة 45 شخصًا جراء حادث اصطدام بين حافلتين في تونس العاصمة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع في تقاطع شارعي محمد الخامس وغانا بالعاصمة تونس، تم توفير أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومركز الحروق، مضيفة أن 4 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية إلى جانب 4 سيارت أخرى تابعة لوحدات الإسعاف انتقلت سريعًا لإجلاء المصابين، ونقلهم إلى أقسام الطوارئ، مؤكدة أن الحالة الصحية لمختلف الجرحى مستقرة.

من جهتها، أفادت وزارة النقل التونسية، أنه بالتزامن مع إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات أذن وزير النقل، معز شفشوق، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.