نجل خيرية أحمد: والدتي اشترت أسد بسبب شدة حبها للحيوانات

قال كريم عوف، نجل الفنانة الراحلة خيرية أحمد، إن الفن لا يورث ويستحيل على أي فنان أن يفرض نجله على الجمهور، مضيفًا "الفنان يستطيع فقط أن يفتح الباب أمام نجله للفوز بفرصته الأولى للعمل بالمجال الفني، لكن بعد ذلك موهبته فقط ومدى تقبل الجماهير له، ما يضمن استمراريته".

وأضاف "عوف" في حواره مع برنامج "السفيرة العزيزة" على قناة "dmc"، مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبدالعزيز: "رغم انشغال أهلي بأعمالهما الفنية، إلا أن والداي كانا يركزان في تربيتي بشكل سليم، حيث كانا يصطحباني معهما إلى المسرح وبلاتوهات التصوير المختلفة، وكان هذا يسعدني بشكل كبير".

وتابع: "هذا الأمر أتاح له فرصة التعرف على الكثير من أولاد الفنانين ونشأ، بيننا علاقة صداقة قوية بعد ذلك، كما حدث معي مع أولاد الفنان الراحل محمد عوض الثلاثة الذي قدمت والدتاي معه الكثير من الأعمال الفنية، فما زال تربطني بهم علاقة صداقة قوية، وكذلك أولاد المخرج أحمد توفيق".

وأشار إلى أن والداته كانت تحب الكلاب والحيوانات كثيرا، قائلا: "والدتي كانت تحب الحيوانات بشكل عام والكلاب بالأخص وتعتني بهم، ومن حبها في الحيوانات قامت بشراء أسد".

وعن السر وراء عدم اتجاهه للعمل بمجال الفن، قال: "كنت مثل من نشأ في محل بسبوسة، فطبيعي يخرج متشبع منها ولا يرغب في تذوقها، فاتجهت إلى العمارة وهي تعد فنون أيضا، رغم أني أفهم في الفنون وأكتب وأتذوق جيدا للأعمال الفنية وأستطيع نقدها"، مضيفا "والمجال عموما لم يجذبني للعمل به على عكس أبناء فنانين كثر".