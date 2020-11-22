بالفيديو.. حفيدات خيرية أحمد بملابسها في ضيافة "السفيرة عزيزة"

حرص برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "dmc" على إحياء ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد، باستضافة نجلها الوحيد المهندس كريم عوف وحفيداتها الثلاث سارة ومريم وفاطيما، اللاتي حرصن على ارتداء قطع من دولاب الفنانة الراحلة خلال حوراهما مع البرنامج النسائي.

وعن سر ارتدائهن هذه الملابس، قالت مريم عوف الحفيدة الوسطى للفناة الراحلة في حوارها مع برنامج "السفيرة العزيزة" على قناة "dmc"، مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، إنها تحرص هي وشقيقاتها على ارتداء ملابس جدتهم دائما في حياتهن.

وأضافت "أنا وشقيقاتي نقوم بتظبيط ملابس جدتنا من حيث جعلها مناسبة لمقاساتنا، وكذلك إضافة بعض قطع الملابس العصرية عليها كالجينز وغيره".

وتابعت: "كنت أختبئ في دولاب ملابس جدتي دائما، ولدي الكثير من الصور وأنا ارتدي البالطو الخاص بها وكذلك باروكتها".

وقالت فاطيما عوف، الحفيدة الصغرى للفنانة الراحلة، إن قيامهن بذلك يجعلهن يشعرن أن جدتهن مازالت قريبة منهم ولم ترحل ويجعلهن يتذكرن الكثير من المواقف والذكريات معها، مضيفة: "أنا بحب الاستايل القديم أوي، وكل ملابس جدتي تعجبني".

أما سارة عوف، الحفيدة الكبرى للفنانة الراحلة، قالت، إنها اختارت بلوزة تحبها وتعشق لونها كثيرا من دولاب جدتها هي الأخرى.

وأضافت أنها تحب ملابس جدتها لأنها ليست متواجدة الآن، وحتى حين أبحث عليها في المحلات لشراء مثلها لا أجدها متوفرة: "لا يهمني إن كانت موضة قديمة أو لا، فأنا أحب هذه الملابس كثيرا، وأحاول ارتدائها بشكل عصري مناسب للذوق الآن".

الفنانة خيرية أحمد كانت قد رحلت عن دنيانا في 19 نوفمبر من عام 2011، بعد صراع مع مرض السرطان، وبعد مسيرة طويلة قدمت خلالها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والإذاعية، وهي شقيقة الفنانة سميرة أحمد.