مدرس متهم بالتحرش بطالبة: كنت بطمن عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على مدرس، بتهمة التحرش بإحدى طالباته، في مدرسة بمصر الجديدة، وذلك بعد رصد منشور على "تويتر"، بالواقعة.

وتبين من الفحص أن طالبة نشرت الواقعة على حسابها بـ"تويتر"، بسبب تحرشه بها، وقالت الطالبة إنها نشرت البوست في إطار تحذير الطالبات منه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرس المتهم، وأكد أنه تواصل مع الطالبة المذكورة، على تطبيق "واتساب" بغرض الاطمئنان عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق.