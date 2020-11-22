رامي وحيد للجمهور: بعتذر على بكائكم علي في حكاية "أول السطر"

وجه الفنان رامي وحيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر للجمهور بعد تفاعله مع أولى حلقات حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا".

وكتب رامي: "كتبتوا عني كلام حلو قوي فرح قلبي، عاوز أشكر كل حد كتب كلمه حلوه في حقي ربنا يسعد قلوبكم، وحقكم عليا لو بكيتوا معايا ألف ألف شكر من قلبي".

وظهر رامي وحيد في أولى حلقات المسلسل، حيث توفى حزنا علي فراق زوجتة التي توفت قبلة بساعات، وقد تفاعل الجمهور مع المشهد الذي أبكاهم حزنا على القصة.

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة التربية لهم.

ومسلسل "إلا أنا" هو دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وعلى جانب آخر، احتفلت الفنانة التونسية درة بزفافها الفترة الماضية على رجل الأعمال المصري هاني سعد في مدينة الجونة، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين.

وكان من أبرز الحضور: آسر ياسين وإلهام شاهين وخالد الصاوي وكاملة أبو ذكري وبشرى وخطيبها، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشريف رمزي والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنَّه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ"VIP"، حيث لا يتمّ الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية.

وأعلنت درة عن حفل زفافها من خلال صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك" قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا"، والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ، فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".