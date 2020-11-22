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محمود مسلم

تغييرات في مراسم تنصيب بايدن لرئاسة أمريكا بسبب كورونا

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وكالات
10:47 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
بايدن

بايدن

قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره حفل التنصيب بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع حفل التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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