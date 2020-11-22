النائب العام: المتمتع بحصانة يخضع للقانون.. وهناك إجراءات للتحقيق معه

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال لقاءه بخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن المتمتعين بالحصانة يخضعون للقانون.

وأكد النائب العام، المتمتع بحصانة بسبب منصب أو وظيفة، نص القانون على إجراءات وسبل قانونية محددة، لمساءلتهم والتحقيق معهم، وعلى رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، وساق النائب العام مثالا بموظفي البنوك، الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزي قبل التحقيق معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية، إعمالًا لنصوص القانون.

وأشار النائب العام، خلال اللقاء، إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة، هي تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة في الواقع الوظيفي العملي، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التي أعدت في كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، علاوة على ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرؤوسيها بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية.