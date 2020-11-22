الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل النائب العام للقاء الدفعة الثالثة

اسـتقبلت الدكتورة رشا راغب، الـمدیر التنفیذي للأكادیمیة الوطنیة للتدریـب، الیوم، المسـتشار حمادة الصاوي النائب العام، للقاء الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي، لتأھیل التنفیذیین للقیادة، في إطار سعي البرنامج، إلى إكسابھم العدید من الخبرات والمھارات، من خلال مثل ھذه اللقاءات الھامة.

وتحدثت رشا راغب، إلى متدربي البرنامج الرئاسي لتأھیل التنفیذیین للقیادة: "أنتم محظوظون كونكم تستھلوا برنامجكم التدریبي، بلقاء شخصیة عـظیمة ومـؤثرة مـثل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، فھو من أكثر المؤمنین بتنمیة وتطویر الإنسان، وبتكامل الدولة المصریة، لذلك دائما یشرفنا في البرامج الھامة، سـبق واسـتضاف فـي مـكتبه نـواب المحافظین المعینین في نوفمبر الـماضي، واستفاض في الحدیث مـعھم كثيرًا، وھو أول من اھتم بتقدیم ندوات تعریفیة للمواطن كیف یُحصن نفسه".

من جانبه أعرب المستشار حمادة الصاوي عـن سـعادته الكبیرة بھذا اللقاء مـع متدربـي البرنامج الرئاسي لتأھیل التنفیذیین للقیادة، لأن الدولة الآن، تنتھج مفھومًا جدیدا وھو الإعداد السلیم لقادة الدولة.

ویرى الصاوي، أن معادلة التدریب ھي حل المشكلات، فقال: "الإعداد والتأھیل لتولي الوظائف، ھو ما یجعلك تقرأ الوظیفة جيدًا، وتُعد نفسك إعـدادًا جيدًا، وتتولى المنصب، وأنـت لـدیـك ھـدف إصلاح ھذا المكان، ومعالجة كل العیوب الموجودة به، وتجربتنا في النیابة العامة، تجربة ناجحة لأن قراءتنا لمنصبنا وعـملنا قراءة جیدة، لذلك نحسن الإدارة".

وأكد المستشار الصاوي، على أن القانون ھو العمود الفقري لأي وظیفة، ولا یتطلب دراسته بل یتطلب العلم بھا، وقال: "لأي منصب تتولاه مثلا منصب نائب محافظ، لا بـد مـن قـراءة اختصاصات الدائرة التي ستعمل بھا، والاختصاصات التي حددھـا القانون له، ومعرفـة القوانین التي ستنظم العمل، وكذلك اللوائح التي یجب الالتزام بھا، وقـراءة مشاكل المحافظة، وتحدید أكبر مشكلة بھا، ثم وضع خطة لحلھا، كل ذل ھو القراءة الجیدة للمنصب".

واختتم الصاوي، حدیثه إلى المتدربین قـائلا: "علمونا في الإدارة، أن المنشأة قائد ُمقع،￼ فقناعة المرؤوسین والناس لك ھي من قوتك الفنیة".

وقـال: "كلمة أخیرة، مصر تسـتحق منا أن نكون على أفضل ما یكون".

ويهدف الـبرنـامـج الـرئـاسـي لـتأھـیل الـتنفیذیـین لـلقیادة یھـدف إلـى بـناء كـوادر ذي كـفاءة عـالـیة لـلدولـة، قـادرة عـلى فـھم واسـتخدام الآلـیات الحـدیـثة فـي رسـم السـیاسـات وإدارة عـملیة اتـخاذ الـقرار وتـطبیق نـمط تـفكیر حـدیـث مـتماشـیًا مـع أحـدث الـتطبیقات والـنماذج الـدولـیة الـناجـحة مـما یـجعلھم قـادریـن عـلى تـبوأ الـمناصـب الـقیادیـة الـمختلفة.

وتـم تخـریـج 190 مـتدرب فـي الـدفـعة الأولـى فـي شھـر یـنایـر 2018، وتخـریـج 79 مـتدرب فـي الـدفـعة الـثانـیة الـذیـن تـلقوا الـتدریـب الـمیدانـي فـي 3 أكـتوبـر الـماضـي واسـتمر لـمدة شھـر فـي جـمیع الـمحافـظات، وقـد بـدأت الـدفـعة الـثالـثة فـي 8 نـوفـمبر الـحالـي وعـددھـم65 متدرب سیتم تدریبھم لمدة عام 9 أشھر تدریب نظري، و3 أشھر تدریب میداني.

وأنشـئت الأكـادیـمیة الـوطـنیة لـلتدریـب بـموجـب قـرار جـمھوري أصـدره الـرئـیس عـبد الـفتاح السـیسي فـي أغسـطس 2017؛ لـتكون قـبلة الـتطویـر والـتعلم فـي مـصر، ومـنارة الــتنمیة وقــاطــرة بــناء الإنــسان ونــھضتھ بــالــعلم والــمعرفــة، عــلى المســتوى المحــليوالإقلیمي والدولي.