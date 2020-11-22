النائب العام: مؤسسات الدولة تتجه لإعداد كوادر لتولي المناصب القيادية

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن مؤسسات الدولة، تتجه لإعداد الكوادر التي تتولى المناصب والمهام القيادية في المستقبل، ما يسهم مباشرة في تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها.

وأكد النائب العام، خلال لقاءه بخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي، لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، على ضرورة إلمام كل صاحب منصب بمفهوم الوظيفة التي يتولاها ومتطلباتها، والوقوف على كل القوانين واللوائح التي تحكمها وتنظم عملها، واختصاصاتها باعتبارها العمود الفقري لها، وكذا الإلمام بكل ما قد يعوق الوظيفة من عقبات، وذلك ليتمكنوا من وضع الخطة المناسبة لتذليلها وإنجاح أعمالهم.

وشدد على أن مفهوم التدريب يختلف عن مفهوم التعليم؛ إذ أن التدريب هو وضع حلول للعقبات والمعوقات التي تفرزها الممارسة العملية في الحياة الوظيفية.