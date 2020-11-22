فرنسا ترصد للمرة الأولى إصابات بكورونا في مزرعة للمنك بجنوب غرب باريس

أعلنت وزارتا الصحة والزراعة والانتقال البيئي في فرنسا، اليوم الأحد، للمرة الأولى تسجيل إصابات بفيروس كورونا، في مزرعة للمنك، تقع جنوب غرب باريس.

وأفادت الوزارتان، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية بصدور أمر بإعدام "كل الحيوانات التي لا تزال موجودة وعددها نحو ألف وإزالة المنتجات الصادرة عن هذه الحيوانات".

وسبق أن أبلغت عدة دول أوروبية عن إصابات بمزارع المنك وخصوصاً في الدانمارك مع اكتشاف نوع متحول من الفيروس لكن أيضا في هولندا والسويد واليونان فيما رصدت حالات معزولة في إيطاليا وإسبانيا، وظهرت حالات أيضاً في الولايات المتحدة، وأمس السبت تظاهر مئات من مربي حيوان المنك في كوبنهاجن بجراراتهم الزراعية للاحتجاج على قرار الحكومة قتل كل هذه الحيوانات لمكافحة نسخة متحورة من الفيروس.