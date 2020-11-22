النائب العام: لا يوجد اختفاء قسري فى مصر.. والقضاء يلتزم بالقانون

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال لقاءه بخريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال.

وأكد النائب العام، أن مثل هذه الوقائع - إن ثبتت - فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مؤكدًا على أن القضاء المصري وشُعَبه - التي منها النيابة العامة - يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.