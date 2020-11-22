إغلاق السفارة الفلسطينية بالأردن بسبب إصابات كورونا

أعلنت سفارة فلسطين لدى الأردن، إغلاق أبوابها، اعتبارًا من اليوم الأحد، وعدم تمكنها من استقبال المواطنين، لحين إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقسام السفارة المختلفة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاحتياطات الاحترازية والوقائية التي تتخذها سفارة فلسطين لدى المملكة الأردنية، حفاظًا على حماية وسلامة العاملين والموظفين في السفارة والمراجعين والزائرين.

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل في السفارة وفتح أبوابها من جديد عبر موقعها الإلكتروني والمنصة الإلكترونية الخاصة بها، لتمكين كل من له مصلحة من استكمال معاملاته وطلباته واحتياجاته ذات الصلة بأقسام ومكاتب السفارة المختلفة.