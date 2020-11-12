الأردن يسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا.. والفيروس يصيب وزير السياحة

أعلن وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الفحص، الذي أجراه أمس، إيجابية.

وقال الفايز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي.

وسجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم، 5.685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي تعد ثاني أعلى إصابة تسجلها البلاد منذ يوم 10 نوفمبر الجاري، بـ5.996 إصابة جديدة وارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 132 ألف إصابة.