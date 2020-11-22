النائب العام: محاكمة "حبارة" جرت أمام محكمة عادية وثبت إدانته

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن محاكمات العناصر الإرهابية، تُجرى بمحاكم عادية غير استثنائية، وذلك فى إجابة على تساؤل حول محاكمتهم، خلال لقاء أجراه مع خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد النائب العام، أن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية، تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم "حبارة"، بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، فأعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى، ما يؤكد على أن المحاكمات في هذا النوع من الجرائم وغيرها، تجري وفق صحيح القانون وبالضمانات اللازمة.