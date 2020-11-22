والدة ضحية سفاح الجيزة باكية: بنتي كانت ملكة جمال.. ونفسي ألاقي جثتها

قالت والدة نادين، ضحية سفاح الجيزة قذافي فراج، إنها لا تصدق حتى الآن وفاة ابنتها نادين، ولا تستطيع الجزم بها، كون إعلان وفاة شخص مقتولًا، تقتضي وجود جثة ودليل، وهذا لم يتوفر حتى الآن، "أنا مكنتش أعرف اللي بيجري حواليا ده، أتاريه كان من شهر أكتوبر2019 حتى الآن، وأنا ماعرفش أي حاجة بتدور حواليا".

وانهارت والدة "نادين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، قائلة: "ناس كانت بتيجي تسألني، وتقلي كلام غريب زي البقاء لله وأنا مش مصدقة"، نافية أن تكون ابنتها اختفت فجأة، مؤكدة أن الضحية سافرت إلى فرنسا بتذكرة طيران وتأشيرة وجواز سفر، برفقتها فتاتين بصحبة منتج سوري، بالإضافة لسائق القذافي.

وأشارت والدة ضحية سفاج الجيزة، إلى أنها قامت بتوصيل ابنتها برفقة أشقاء الضحية حتى السيارة، التي ستقلهم إلى الغردقة ثم شرم الشيخ، وكان من المحتمل السفر للأردن لتصوير إعلانات ثم السفر إلى فرنسا، مضيفة: "آخر مكالمة بيني وبينها كانت من حوالي سنتين، ومن قبل أخر مكالمة وقت ما نزلت من البيت، كانت بتكلمني وبتبعتلي رسايل وتقلي معلش أنا مشغولة أو أنا تعبانة، وآخر رسالة قالتلي معلش ياماما أنا تعبانة من الشغل".

وتابعت: "تليفوناتي كانت بتتسرق بفعل فاعل، وكنت بسمع صوت بنتي وعارفة صوتها وآخر مكالمة كانت خلال سنتين"، كما كشفت والده الضحية عن مرحلة ما بعد اختفاء ابنتها، وعلاقة الضحية بصديقتيها اللتين استقلتا السيارة معها للغردقة، فقالت: "كانوا زمايلها وبيروحوا معاها وبيصوروا في مدينة الإنتاج مع المنتج السوري، ولديها صور مع فنانين مصريين معروفين للشعب المصري والعربي مثل الفنان حسن الهلالي، أنا شخصيا معرفش البنتين دول بس زميلات بنتي".

وواصلت: "أنا سألت قذافي بعد اختفائها، وقالي عندها شغل قبل اختفائها، والمنتج صديق قذافي والشركة من طرفه، وقال لي إنهم معجبين بنادين، بنتي مكنتش جميلة بس، دي كانت ملكة جمال، ملكات الجمال اللي بيقولوا عنهم، وبيدخلوا المسابقات، هي كانت أحلي منهم، مش عارفة أقولك إيه، أنا أم مكلومة بالكلام الي بيدور حواليا".

وقالت: "أنا مش عارفاه الناس كلها تعرف أن بنتي ماتت والجرايد تقول وأنا مش معايا جثة بنتي، الناس بتشهر بسمعتها، ويقولوا كانت ماشية مع زوج أختها، رغم أنه كان خاطب فاطمة الزهراء، شقيقتها من شهر ديسمبر، وأنا كان بيني وبين قذافي وولادي كنا مشاركينه في مكتبة"، موضحة أن اختفاء نادين جاء قبل زواج قذافي من شقيقتها فاطمة الزهراء.

وتابعت: "نادين كانت مسافرة، وتكلمني وكنت بسمع صوتها ولم تحضر فرح شقيقتها لانها كانت في سفر، وقامت بالتوقيع على شرط جزائي ينص على مكوثها مع الفريق حتى إتمام تصوير الاعلانات، ولو بنتي اختفت فين اللي معاها البنتين والسواق مارجعوش برضه من وقتها".

وحول علاقتها بالسفاح قذافي، قالت: "دي شهادة قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيحاسبني عليها، كان سلوكه مع بناتي في منتهى الأمانة عمره ما قل أدبه عليهم، وكل التعامل بين أسرتنا وبينه كانت شغل ونادين بنتي مطولتش في الشغل في المكتبة".