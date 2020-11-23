وفاة رئيس موريتانيا الأسبق محمد ولد الشيخ عبدالله

أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، وفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ عبدالله عن عمر ناهز 82 عاما.

وعاد ولد الشيخ عبد الله قبل أسبوع إلى نواكشوط من رحلة علاجية، بحسب جريدة "الأخبار" الموريتانية.

وتعرض ولد الشيخ عبد الله لوعكة صحية في وقت متأخر من مساء الأحد، نقل إثرها إلى عيادة خاصة في نواكشوط، حيث توفي لحظة وصوله للعيادة.

ولد سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله سنة 1938 في ألاك، ودرس الابتدائية في ألاك والإعدادية في روصو والثانوية في ثانوية وليام بونتي بدكار العاصمة السنغالية حيث حصل على البكالوريا, ثم بدأ دراسته الجامعية في دكار قبل أن ينتقل إلى فرنسا ليحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968.

أمضى 16 شهرا رئيسا لموريتانيا في الفترة (19 أبريل 2007 – 6 أغسطس 2008) قبل إزاحته عن السلطة إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع عدد من قادة المؤسسة العسكرية بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

رفض ولد الشيخ عبد الله الانقلاب، فاعتقل ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية وساندته أحزاب سياسية (الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية) ثم تُوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية دكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في 27 يونيو 2009 تولى جملة من المسؤوليات أبرزها مدير التخطيط بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة الرئيس الأسبق المختار ولد داداه من سنة 1971 إلى 1978، كما عمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من 1982 إلى 1985.

وفي فترة الرئيس السابق ولد الطايع عمل وزيرا للمياه والطاقة ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986 دخل السجن مع غيره من أعضاء حكومة ولد داداه بعد الانقلاب الذي أطاح به في 10 يوليو 1978 ثم دخله ثانية إثر قضية سوء تسيير تتعلق بالصيد إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وخرجوا من السجن بعد فترة وجيزة دون محاكمة.

عاد إلى الصندوق الكويتي للتنمية، فانتدبه مستشارا للوزير المكلف بالتخطيط بدولة النيجر ثم مستشارا للوزير المكلف بالاقتصاد والمالية بالدولة نفسها من العام 1989 إلى العام 2003.