رئيس التحرير

محمود مسلم

انهيار عشرات المنازل في موريتانيا بسبب الأمطار.. والجيش يجلي المواطنين

كتب:

وكالات
04:41 م | السبت 05 سبتمبر 2020
فيضانات

فيضانات

تسببت السيول والعواصف المصاحبة للأمطار في موريتانيا في خسائر مادية كبيرة، أدت إلى تحرك الجيش لإجلاء المواطنين وتقديم السلطات مساعدات غذائية عاجلة للأسر المتضررة.

وبحسب موقع "موريتانيا اليوم"، غمرت مياه الأمطار أحياء سكنية ومحال تجارية في بعض مقاطعات العاصمة، مما شرد العشرات من الأسر. 

وأعلنت السلطات المحلية في كيدي ماغه إجلاء 43 أسرة، إثر اجتياح السيول لقريتهم. 

وأشارت إلى تولي وحدات من الجيش عملية إجلاء هذه الأسر.

كما دعت السلطات السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلهم بين المناطق التي تغمرها السيول واختيار الأماكن الآمنة. وفقًا لموقع "الأخبار" الموريتاني.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، قررت السلطات العليا تقديم مساعدات غذائية عاجلة لفائدة الأسر المتضررة جراء الأمطار فى ضوء عمليات تحديد المستهدفين التى تباشرها لجنة فنية فى عين المكان عقب الأمطار التى شهدتها العاصمة نواكشوط أمس.

وأشارت إلى أنها تعمل على متابعة الأوضاع عن كثب وتقديم الحلول المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.

اقرأ المزيد:

موريتانيا: ندعم الموقف الإماراتي ونثق بمراعاتها مصالح فلسطين

كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6885 حالة

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في موريتانيا إلى 6977 إصابة

تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 7022

موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 7075 حالة