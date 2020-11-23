الري تُزيل 20 حالة تعد على النيل في 4 محافظات

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والري، حملة لإزالة مخالفات التعدي على النيل في محافظات المنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا، لإزالة 20 حالة تعد على النيل بالتنسيق مع أجهزة وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، ليصل إجمالي ما تمت إزالته منذ يناير 2015 لنحو 65258 إزالة.

وأكدت الوزارة اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل، للحفاظ على القطاع التصميمي للنهر وعدم تعرضه لأعمال ردم من المخالفين، والقضاء على مصادر التلوث التي تنتج عن التعديات، إضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه خلال وقت ارتفاع المناسيب.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنّ الحكومة وضعت مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه، واستخدامها في مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعي دمياط ورشيد.

ولفت إلى أنّه جار تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل، من كوبري امبابة إلى كوبري 15 مايو، يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاه على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

وأضاف أنّ مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفها تطهير المجرى النهري، والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه في فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها لمستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين.