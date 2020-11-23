راغب علامة ناعيًا طارق عاكف: لا زالت 2020 تلقي بظلالها المؤلمة

نعى الفنان راغب علامة، الموزع الموسيقى طارق عاكف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قائلًا: "لا زالت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا".

وكتب راغب، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "اليوم فجعنا بخبر وفاة العبقري الموسيقي وصديق عمري.. هو من وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات، الموزع الموسيقي المغفور له طارق عاكف.. إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".

ومن المُقرر أن يُشييع جثمان طارق عاكف، ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، قد أعلنت خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة لطيفة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان أسمعها، كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزي نفسي وكل أهلك البقاء لله".

وكتب رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ: "رحمك الله يا طارق.. كلمتني تطمن علي من أسبوعين، ولم أعرف أنه الاتصال الأخير.. فلته موسيقية عربية نفتقدها اليوم".

طارق عاكف مواليد 28 نوفمبر 1960، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها عاكف خلال مشواره، هي: قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي لراغب علامة، وماجبش سيرتي وسيدي وصالك لأنغام، وأنت مين وكل دي إشاعات لسميرة سعيد، وحرمت أحبك لوردة الجزائرية.