راغب علامة: إن شاء الله ييجى للبنان رئيس زى السيسي

قال الفنان راغب علامة، إنه يتمنى أن يأتى إلى لبنان رئيس مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يخرج البلاد مما هى فيه الآن، كما حدث في مصر.

وتابع:"أنا ضد نظام الطائفية لأنه يؤدى إلى الفساد.. وولائى للجيش فقط.. وأن شاء الله كما أنقذ السيسي مصر من الإرهاب والتفكك ومسك البلد، وكل سنة تتقدم إلى الأمام أن شاء الله ذلك يحدث فى لبنان.. إن شاء يجى للبنان رئيس زي السيسي".

وأضاف "علامة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان ودمرت الأخضر واليابس ليست طبقة سياسية بل هم "ملوك طوائف".

وأكد الفنان راغب علامة، أن تفجيرات مرفأ بيروت الذى قضى على نصف العاصمة اللبنانية "مؤامرة"، وتابع: "ومعنديش دليل لذلك"، مشدداً على أن الطبقة السياسة لا "تطيق"، بعضها بعضاً والكل يتجاذب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وشدد "علامة"، على أنه حزين وغاضب لما أصبحت عليه لبنان الآن، بسبب زعامات سياسة غارقة فى الفساد، مضيفاً:"أنا بتكلم من منطلق الوطنية وليس السياسية".

يذكر أن "علامة" شن مؤخرا هجومًا حادًا على المسؤولين في لبنان، واصفًا إياهم بـ"الحرامية والمجرمين والقتلة".

وكتب "علامة": "أسأل نفسي؛ ماذا يشعر حكام لبنان بعد أن أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي؟"، متسائلًا: "ماذا يشعر هؤلاء بعد أن حولوا 90% من شعب لبنان إلى فقراء؟.. ماذا يشعر هؤلاء عندما يؤكد الجميع أنهم حرامية ومجرمون وقتلة!.. هل سيخجلون من أحفادهم بعد مماتهم ممّا فعلت أيديهم؟".

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، قد هاجم مؤخرًا نظام لبنان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "نظام فاسد، نظام مجنون، نظام بلا أخلاق، نظام منحرف، نظام موبوء، نظام ظالم، نظام خائن، نظام شحّاد، نظام للتهجير".

وأضاف: "نظام للسرقة والنهب، نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية! هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكمونه".يُذكر أن لبنان تعرضت لانفجار هائل نتج عنه إصابات بالغة، وعدد كبير من حالات الوفاة سواء من الفنانين أو المواطنين.

وأحيا "علامة" ذكرى مرور 40 يومًا على انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته الاَلاف، ونشر علامة رسالة صوتية عبر حسابه على "إنستجرام"، قال فيها: "شو بدي أقول، أربعين يوم على هذه الفاجعة الجريمة الأليمة جريمة مرفأ بيروت، اللي راح ضحيتها أكتر من 180 ضحية شهداء وأكثر من 6 اَلاف جريح و40 ألف بيت مدمر بالكامل منهم بيتي وبيت ولادي".

واستكمل: "بيت أصدقائي وجيراني والحي اللي بعيش فيه مثل أحياء بيروت كلها بسبب إهمال طبقة سياسية ما كان همها إلا تحط جماعتها بالأماكن اللي عايزاها عشان ينهبوا المواطن، ومن كام يوم حريقة تانية بمرفأ بيروت وكانهم لم يتعلموا الدرس وكأنهم عايشين بغير كون وعمالين يتخانقوا على الكراسي والإدارات والوزارات".

وتابع: "أقول لروح الضحايا اللي سقطت وأوجاع الناس اللي انجرحت وادمرت بيوتها إن إحنا لو ضلينا ساكتين فالأسوأ قادم، وبدنا صلوات الضحايا معنا عشان ربنا ينتقم من المسؤولين اللي اتسببوا في هذه الجريمة النكراء هذه الجريمة الإنسانية والوطنية".

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.