بمشاركة 37كلية.. ختام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للصيدلة بكفر الشيخ

اختتمت الجمعية العلمية للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، حول مناقشة مجالات الصيدلة المختلفة في المحافظة، بالتعاون مع نقابة الصيادلة، على مدار يومين متتالين.

وشهدت فعاليات المؤتمر، مناقشة أمراض الجهاز التنفسي، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع جائحة كورونا، ودور الصيدلي نحو التوعية بخطورة المرض، وكيفية التصدي للوباء، كأحد أضلاع جيش مصر الأبيض، وكذا التوعية بأبرز مجالات الصيدلة، متمثلة فى الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة الصناعية.

كما ناقش المؤتمر، كيفية سد الفجوة بين التعليم الجامعي، وسوق العمل في مجال الصيدلة، من خلال مجموعة من المحاضرات، والتطبيقات، التي تتناول التواصل العلمي الحديث، ومجال تبسيط العلوم، ومهارات التعلم الذاتي.

وأكد أحمد أبوالفتوح، مسؤول التسويق في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة كفر الشيخ، في بيان له، أن الاتحاد المصري لكليات الصيدلة يتواجد في 37 كلية صيدلة على مستوى الجمهورية، ويضم في عضويته 5 الآف طالب، وحديثي التخرج، ويندرج من الاتحاد العالمي لكليات الصيدلة، والمتواجد في أكثر من 100 دولة بهدف خدمة الطلاب وتحسين المستوى الصحي. وأكد أبو الفتوح، على ان المؤتمر ناقش أمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع جائحة كورونا للتوعية بدور الصيدلي في التصدي لهذا الوباء كأحد أضلاع جيش مصر الأبيض.

وأوضح مسؤول التسويق في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة كفر الشيخ، ينقسم الحدث إلى عدة مراحل تبدأ بانطلاق فعاليات المؤتمر يعقبها مجموعة من المحاضرات وورش العمل والتي يعقبها مسابقة تنافسية يليها تصفية وتأهيل المتسابقين.