تاريخ دموي.. الإخوان الإرهابية وقت الأزمات: العنف هو الحل

أزمات عدة عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية وما لحقه من محاولات للتشبث بالسلطة خلفت تاريخًا دمويًا وضحايا عدة، وعلى مدار حكم الجماعة الإرهابية التقطت الكاميرات مئات المشاهد من العنف والتهديدات، وغيرها من الجرائم التي طالت مصر والمصريين.

كان القتل والاغتيال وتفجير الكنائس أخبارًا مألوفة للجماعة التي حاولت البقاء في الأخبار المصرية، حين رفض الشعب وجودها في الساحة السياسية.

خرطوش الإخوان يصيب عيون الأطفال في السويس

شهدت محافظة السويس، العديد من أحداث العنف خلال أحداث يناير 2014، ولكن أبرزها ما تعرض له الأطفال آنذاك من إصابات للخرطوش في أعينهم.

ولم يسلم ذوى القدرات الخاصة من اعتداءات الجماعة الإرهابية، التي لم تجد حلا سوى العنف في مواجهة غضب الشارع.

مينا فليب ضحية تعذيب الإخوان

الاعتداء على شاهندة مقلد

في ديسبمر 2012 تعرضت السياسية اليسارية شاهندة مقلد، أمين اتحاد الفلاحين وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، للضرب أثناء توجهها للتضامن السلمي مع شباب الثورة أمام قصر الاتحادية.

إلى جانب العديد من الضحايا والوقائع