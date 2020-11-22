22 نوفمبر.. ذكرى إصدار إعلان الإخوان الباطل

عرضت فضائية "extra news" تقريرا تلفزيونيا عن ذكرى إصدار جماعة الإخوان الإرهابية الإعلان الدستوري الباطل، إذ لم تدخر جماعة الإخوان جهدها في إثبات بعدها عن عقيدة الدولة المصرية وفشلت خلال عام حكم مرسي في تلبية مطالب الشعبي المصري والحفاظ عليه في حين تعمدت افتعال الأزمات ومعاداة مؤسسة الدولة ومحاولة السطو عليه.

ففي 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل الذي قرر فيه محاربة قضاة مصر والقانون والدستور وأعطى بموجبه صلاحيات مطلقة له وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى ومنها المحكمة الدستورية ليطلق لنفسه وجماعته العنان لإصدار أي قرارات دون اعتراض أحد عليها وأيضا تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يمكن حل أي منهما وعدم قبول الطعون على الإعلانات الدستورية أمام أي جهة قضائية.

ومع صدور هذا الإعلان المشؤوم تسببت جماعة الإخوان الإرهابية في حدوث استقطاب شديد في الشارع المصري مع حمل جماعة الإخوان للسلاح ومحاصرة مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية لإجبارها على قبول تنفيذ الإعلان الذي رفضته السلطات القضائية رفضا تاما باعتباره اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه.

وفي الوقت نفسه تظاهر ملايين المصريين في ميدان التحرير ومختلف المحافظات ضد محاولات الجماعة الإرهابية لاختطاف مؤسسات الدولة، وفي الأثناء أكدت مؤسسات دولية ومنها الأمم المتحدة أن إعلان مرسي الدستوري يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويتنافى مع الوصول إلى العدالة والإنصاف واستقلال السلطة القضائية.

أما عن الآثار الاقتصادية فقد تلقت البورصة المصرية خسائر فادحة تقدر بنحو 37 مليار جنيه من رأس مالها السوقي واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم.