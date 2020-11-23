شهادة دخل معتمدة.. شرط حصول غير الموظفين على وحدة إسكان اجتماعي

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار متفاوتة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وقد أتاحت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعى، لغير الموظفين فرصة التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي المطروحة حاليًا بالمدن الجديدة، ولكن بتحديد شروط معينة.

حيث طرحت وزارة الإسكان 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شروط الحصول على وحدة سكنية للمواطنين غير الموظفين:

- أن يرفق غير الموظف ضمن أوراق التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني.

- علمًا بأن تلك الشهادة يرفق معها الأوراق الخاصة بالمحاسب من "مستخرج سجل المحاسبين والمراجعين، وشهادة مزاولة المهنة، وكارنيه النقابة، وصورة البطاقة".

شروط الحصول على وحدة إسكان إجتماعى:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من كافة مصادر دخله على 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويًا ما يعادل 4200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل في حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.