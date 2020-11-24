اليوم.. الاحتفال بمولد مارمينا: المزارات للأقباط والقداسات للرهبان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بحسب السنكسار الكنسي، بذكرى استشهاد مارمينا العجايبي، الذي يوافق يوم 15 من شهر هاتور من السنة القبطية.

ويأتي احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتلك الذكرى بشكل استثنائي هذا العام بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط، أنه احترازا من انتشار كورونا، تقرر أن يكون الاحتفال بعيد شفيع الدير مقتصرا بالنسبة للأقباط على زيارة مزاري الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف الأنبا كيرلس آفا مينا، في بيان له، أن الاحتفال بالنسية للرهبان مقتصر فقط على صلوات القداسات ورفع البخور بدون مشاركة الأقباط.

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن الكنيسة التي أقيمت على جسد "مارمينا" في القرون الأولى للمسيحية بمنطقة كينج مريوط في الإسكندرية، اهتم بترميمها البابا الراحل كيرلس السادس، وأقام حولها دير كبير باسم القديس مار مينا، وانفق عليه مبالغ طائلة، وبالدير كنيستان، كما اشترى أيضًا 100 فدان وأقام سورا لاحاطتها.

وكانت إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد القى بظلاله على الموالد القبطية خلال الفترة الأخيرة، حيث احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي، بعيد مارجرجس بالدير الذي يحمل اسمه بمنطقة الرزيقات بمحافظة الأقصر، بإقامة القداسات الإلهية بدون احتفالات شعبية، كما سبق وأعلن دير برسوم العريان بمنطقة المعصرة في القاهرة، الاكتفاء بإحياء ذكرى شفيع الدير بالقداسات فقط دون احتفالات.

كما قصرت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، الاحتفالات التي تقام هذه الأيام، بأعياد القديسين عيد الملاك ميخائيل، وعيد الشهيد مار جرجس، وعيد الشهيد مرقوريوس أبوسيفين، وعيد الشهيد مارمينا العجايبي، على أن تكون احتفالات روحية وطقسية فقط بدون أي مظاهر احتفالية أخرى.