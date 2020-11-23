القليوبية تبحث مع "التموين" إنشاء مناطق تجارية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لتفقّد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريبا كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد "عشماوي" بصحبة المحافظ أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواقاً متخصصة، حيث تم زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

وذكر "عشماوي"، أن المواقع التي تمت زيارتها متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، وأن الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوقاً للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض، ومناطق تجارية حديثة، وأخرى ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة.

وأكد أن وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية، خاصة في ما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجيستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية، ما يقلل حلقات تداول المنتجات، وكذلك تكلفة نقل السلع.

وأشاد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمواقع التي تمت زيارتها، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات تُجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة من الاستثمار لصالح المطور، وأيضًا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.