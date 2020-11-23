محافظ القليوبية يبحث مع مساعد وزير التموين إنشاء أسواق تجارية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد "عشماوي"، بصحبة محافظ القليوبية، أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواق متخصصة، حيث تمّ زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

وقال "عشماوي"، إنَّ المواقع التي تمّ زيارتها هي أماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، مبينًا أنَّ هذه الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة وأماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة.

ولفت "عشماوي"، إلى أنَّ وزارة التموين لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشاد "عشماوي"، بالمواقع التي تمّ زيارتها برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لافتًا إلى أنَّ هناك ترتيبات تجري على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أنَّ القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وأيضًا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.