التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة تثبيت أكثر من 7 آلاف متعاقد بالمنيا

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الجهاز انتهى من دراسة تثبيت 7 آلاف و327 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

وأضاف الشيخ، لـ"الوطن"، أنّ الجهاز يراجع طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملاءمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف.

وكشف الشيخ عن أنّ المراجعة تتضمن مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الإلكتروني، للتأكد من دقة البيانات، مناشدا وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتى يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمة إليه.

وكان جهاز التنظيم والادارة، قيّم 9 آلاف و641 متقدما لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز مجانا.

ولفت الجهاز إلى أنّ أعمال التقييم تمت على مدار 14 يوم عمل، وجرى تقييم 802 مهندس يتنافسون لشغل 150 وظيفة، وتقييم 8 آلاف و839 فنيا، يتنافسون لشغل 1000 وظيفة، وخضع المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات، بينها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، واختبار القدرات السلوكية والنفسية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة، ومهارات إجادة الحاسب الآلي، وتمت أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبينها التزام القائمين على المركز، وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.