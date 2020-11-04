"التنظيم والإدارة": تقييم 10 آلاف متقدم لشغل وظائف بهيئة السكة الحديد

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّه في إطار تقديم الدعم الفني لوزارة النقل، لتعزيز جهودها في الارتقاء بمنظومة النقل والخدمات المقدمة منها للمواطنين، قيّم الجهاز 9 آلاف و641 متقدما لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز مجانا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ أعمال التقييم تمت على مدار 14 يوم عمل، وجرى تقييم 802 مهندس يتنافسون لشغل 150 وظيفة، وتقييم 8 آلاف و839 فنيا، يتنافسون لشغل 1000 وظيفة.

ولفت إلى أنّ المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات، بينها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، واختبار القدرات السلوكية والنفسية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة، ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وكشف الشيخ عن أنّ أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبينها التزام القائمين على المركز، وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أنّ جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويسلم الجهاز نتائج التقييم على أسطوانة مدمجة (CD) مغلقة برقم سري للوزير المختص عقب انتهاء آخر يوم من أيام التقييم.

الأوقاف والتنظيم والإدارة يناقشان تحديث الهيكل الإداري في الوزارة

وأمس، استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة تحديث الهيكل الإداري للوزارة وميكنة نظم الامتحانات بها، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية، وذلك في ضوء سعي وزارة الأوقاف للتحول الرقمي والميكنة وتحديث الهيكل الإداري بها.