تطهير بالوعات وسط البلد استعدادا للأمطار

أجرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى أعمال تطهير بالوعات المطر بمناطق الألفي وزكريا بوسط البلد، ومطابق الصرف الصحي بمناطق عابدين ووسط البلد، وشارع الأزهر، والشيخ ريحان، وذلك استعدادًا لسقوط أمطار.

وأكّد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، استمرار عمليات التطهير لمطابق الصرف الصحي وبالوعات وشنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى المتابعة اليومية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ونشر المعدات والسيارات بأماكن للتمركزات بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري.

وأكّد استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى تأهبا للتعامل مع أى طارئ، لافتا إلى أنَّ أعمال الإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغت قيمتها التقديرية 900 مليون جنيه، تشمل محطات المعالجة بقيمة 293 مليون جنيه، ومحطات الرفع الكبرى بقيمة 203 ملايين جنيه، ومحطات الرفع الصغرى بقيمة 45 مليون جنيه، وخطوط الطرد بقيمة 120 مليون جنيه، وشبكات الانحدار بقيمة 238 مليون جنيه.

تحديث معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة بـ230 مليوناً بتدعيمها بالكباشات

وأشار إلى أنَّه تمّ تحديث معدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة بقيمة 230 مليوناً بتدعيمها بـ"الكباشات، شفاطات النافوري، لوادر، وبدالات، سيارات قلاب، أوناش".

وتابع أنَّ أحد المحاور الهامة لعمل الشركة المشروعات القومية بتحويلات المرافق الخاصة بمترو الأنفاق الخط الرابع (محطة الروضة)، تحويلات مترو الأنفاق الخط الثالث (محطات الزمالك وناصر)، ومحاور تطوير الطرق، ومشروعات هيئة الطرق والكباري.

وأضاف أنَّه تمّ إنشاء 500 بالوعة أمطار بمحاور "جسر السويس- جوزيف تيت، كوبرى العروبة، كورنيش النيل، الأوتوستراد، شارع الصاعقة شامل خطوط انحدار من 6 بوصات إلى 15 بوصة بطول 12.5كم بقيمة 83 مليون جنيه"، ومشروع تحسين الصرف الصحي بالأوتوستراد بمدينة نصر لاستقبال مياه الأمطار بإنشاء خط 1200مم بالأنفاق بطول 3 آلاف متر بقيمة 160 مليون جنيه، وتنفيذ حل عاجل لتحسين صرف صحي بمنطقة المنصة والنصب التذكاري بمحطة رفع بطاقة 6500م3/يوم وخط طرد قطر 250مم بطول 1500م بقيمة 5.5 مليون جنيه.