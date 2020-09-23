محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى والنظافة بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحى بعدد من الأحياء، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمد عامر ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ببورسعيد، فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة، وفى إطار الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، وكذلك للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة، وكذلك متابعة أعمال النظافة بالأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير وإقامة محطات الصرف بأحياء الضواحى والزهور والجنوب، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات فى قطاع الصرف ومياه الشرب، موجها المحافظ خلال الاجتماع بضرورة التنسيق وسرعة إنجاز الأعمال القائمة.

كان اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قد تفقد معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، وذلك فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة “المواقع الساخنة”، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وراجع اللواء عصمت، المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية.