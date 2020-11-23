أطفال الصعيد يتحدون اليابانيين بألعاب من القمامة

قدّم الدكتور حسين زناني الخبير التعليمي، وأحد علماء مصر تستطيع، العديد من الأفكار والتطبيقات العملية لكيفية تنمية المهارات البدنية والذهنية من خلال برنامجة للتعليم الشيق والاستكشاف من العاصمة طوكيو، ومن استوديهات مؤسسة تانكيو TanQ Gakusha JAPAN.

وأكد زناتي، لـ"الوطن"، أنّه حرص على تقديم تحد بين الأطفال المصريين، خاصة بمدارس الصعيد، وأطفال اليابان، عن طريق فيديوهات توضح كيفية تنفيذ أفكار الأطفال.

وتابع أنّه شارك في منتخب أطفال اليابان، طلاب مدارس تيشو Taishou الابتدائية باليابان، بفكرة لتقوية عضلات اليد والأصابع، باستخدام مخلفات البيئة من السي دي والبلاي ستيشن.

أطفال اليابان

شاركت مدرسة كوإزرمي Koizumi الاابتدائية بتدوير علب الأحذية لألعاب يابانية تقليدية، وشارك طلاب مدرسة واكاماتسو Wakamatsu الابتدائية بعمل مكنسة يدوية من مخلفات البلاستيك والأدوات الكهربائية.

وجاءت المعلمة ميكي Miki بأكثر من تحد متميز، حيث قدمت طريقة عمل علبة للقمامة اليدوية من الورق، فضلا عن تحد آخر، وهو تقديم طريقة العمل باللغة العربية التي تعلمتها الأيام الماضية.

أطفال مصر

وقدّم منتخب أطفال مصر من طلاب المدرسة الرسمية الجديدة للغات بالمنيا الجديدة، تحت إشراف وتشجيع المعلمة رشا بدوي، في تنفيذ شكل للأهرامات الثلاثة من الحبال.

وشارك في فريق التحدي، سارة ويارا وشذا وسندس وسهيلة وآلاء وسما وأحمد، والمعلمة سارة، ومديرة المدرسة هناء حامد.

وقدّم طلاب مدرسة السادات الرسمية للغات بالجيزة، مشروع العرائس المصنوعة يدويا من مخلفات البيئة، فضلا عن مشاركة متميزة في عمل عرائس يدوية باستخدام مخلفات البيئة من الزجاجات البلاستيكية والورق وعود خشب ولازق، ونالت العرائس إعجاب اليابانيين والمشاهدين من أنحاء العالم المتابعين لبرنامج تانكيو للتعليم الشيق والاستكشاف وبناء الشخصية.

وأضاف زناتي، أنّه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل لقاءات مباشرة بين أطفال اليابان وأطفال مصر والعرب، عن طريق خاصية زووم، وذلك للتعاون سويا وتقديم أفكار ومشروعات STEM وSTEAM لتقديمها لأطفال في معسكرات اللاجئين ومراكز رعاية الأطفال الأيتام.