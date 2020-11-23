أطفال الصعيد يتحدون اليابانيين بألعاب من القمامة
كتب:
سماح حسن الجوهري
12:21 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
الدكتور حسين زناتي الخبير التعليمي واحد علماء مصر تستطيع
قدّم الدكتور حسين زناني الخبير التعليمي، وأحد علماء مصر تستطيع، العديد من الأفكار والتطبيقات العملية لكيفية تنمية المهارات البدنية والذهنية من خلال برنامجة للتعليم الشيق والاستكشاف من العاصمة طوكيو، ومن استوديهات مؤسسة تانكيو TanQ Gakusha JAPAN.
وأكد زناتي، لـ"الوطن"، أنّه حرص على تقديم تحد بين الأطفال المصريين، خاصة بمدارس الصعيد، وأطفال اليابان، عن طريق فيديوهات توضح كيفية تنفيذ أفكار الأطفال.
وتابع أنّه شارك في منتخب أطفال اليابان، طلاب مدارس تيشو Taishou الابتدائية باليابان، بفكرة لتقوية عضلات اليد والأصابع، باستخدام مخلفات البيئة من السي دي والبلاي ستيشن.
أطفال اليابان
شاركت مدرسة كوإزرمي Koizumi الاابتدائية بتدوير علب الأحذية لألعاب يابانية تقليدية، وشارك طلاب مدرسة واكاماتسو Wakamatsu الابتدائية بعمل مكنسة يدوية من مخلفات البلاستيك والأدوات الكهربائية.
وجاءت المعلمة ميكي Miki بأكثر من تحد متميز، حيث قدمت طريقة عمل علبة للقمامة اليدوية من الورق، فضلا عن تحد آخر، وهو تقديم طريقة العمل باللغة العربية التي تعلمتها الأيام الماضية.
أطفال مصر
وقدّم منتخب أطفال مصر من طلاب المدرسة الرسمية الجديدة للغات بالمنيا الجديدة، تحت إشراف وتشجيع المعلمة رشا بدوي، في تنفيذ شكل للأهرامات الثلاثة من الحبال.
وشارك في فريق التحدي، سارة ويارا وشذا وسندس وسهيلة وآلاء وسما وأحمد، والمعلمة سارة، ومديرة المدرسة هناء حامد.
وقدّم طلاب مدرسة السادات الرسمية للغات بالجيزة، مشروع العرائس المصنوعة يدويا من مخلفات البيئة، فضلا عن مشاركة متميزة في عمل عرائس يدوية باستخدام مخلفات البيئة من الزجاجات البلاستيكية والورق وعود خشب ولازق، ونالت العرائس إعجاب اليابانيين والمشاهدين من أنحاء العالم المتابعين لبرنامج تانكيو للتعليم الشيق والاستكشاف وبناء الشخصية.
وأضاف زناتي، أنّه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل لقاءات مباشرة بين أطفال اليابان وأطفال مصر والعرب، عن طريق خاصية زووم، وذلك للتعاون سويا وتقديم أفكار ومشروعات STEM وSTEAM لتقديمها لأطفال في معسكرات اللاجئين ومراكز رعاية الأطفال الأيتام.