وزيرة الهجرة: مؤتمرات "مصر تستطيع" ليست شو إعلامي أو مجرد التقاط صور

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن دور الوزارة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جمع خبراء رجال الصناعة باحتياجات الدولة طبقا لما تتناوله وزارة التجارة والصناعة أو اتحاد الصناعات أو الهيئة العربية للتصنيع أو الإنتاج الحربي.

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن الكثير من المشروعات والأفكار يجرى العمل عليها مع فريق العمل بشكل منسق ومتعاون، بهدف إنجاح المؤتمر في مارس وأبريل، ويجب قبل الحديث عن تلك المشروعات والأفكار الاستماع للخبراء والعكس صحيح.

وأشارت إلى أن تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة منذ اليوم الأول كان واضحا وصريحا وهو التواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، ولكن التواصل مع خبراء المصريين في الخارج ومع الأساتذة والمستثمرين كان من أولى الملفات التي تعمل به وفقا للتكليف، وأول دورة للمؤتمر كان تحديا كبيرا لأنه كان يوجد مسافة كبيرة بين المصري بالخارج والدولة.

وأوضحت أن تلك مؤتمرات "مصر تستطيع" ليس هدفها "الشو الإعلامي" أو مجرد التقاط بعض الصور، وكان هناك جهد كبير لتوصيل للعالم والخبير المقيم بالخارج بأن مصر الجديدة تفتح ذراعيها لهم، والمساهمة في خبرتهم لبناء الدولة، وضرورة استعراض التنظيم الذي يتم على أرض الواقع مع المؤسسات والوزارات والأجهزة داخل الدولة.

وأشارت إلى أنها تحرص بأن مؤتمرات "مصر تستطيع" تبدأ قبل وصول العالم أو الخبير لأرض الدولة، حيث من الضروري تقسيم ورش العمل في المؤتمر، واستطلاع رأي المشاركين فيه، لإبداء موافقتهم أو رفضهم في المشاركة بتلك الورش، لافتة إلى أن نتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية" كانت كبيرة جدا، وكانت تحرص بعد كل مؤتمر تنظيم مؤتمر صحفي لعرض مدى الاستفادة من الخبراء.