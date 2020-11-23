رئيس لجنة ببني سويف يساعد مُسنا على استخراج رقمه الانتخابي من هاتفه

أقدم رئيس اللجنة الانتخابية بمدينة بنى سويف، على استخراج الرقم الانتخابي واللجنة الانتخابية لمٌسن، من هاتفه المحمول.

وفوجئ المستشار كريم الصفتي رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد أنور السادات بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، بدخول مُسن إلى اللجنة الانتخابية، دون اي بيانات عن رقمه الانتخابي او لجنته الانتخابية.

وأقدم رئيس اللجنة على البحث بأسم الناخب واستخراج الرقم الانتخابى له من هاتفه المحمول من قاعدة الناخبين بموقع اللجنة العليا للانتخابات، والسماح له بالتصويت ببطاقته فور التأكد من وجود اسمه في كشوف الناخبين في اللجنة، وإصرار المُسن على أنه صوّت في المرة الأولى في نفس اللجنة.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف البالغ عددها 692 لجنة انتخابية داخل 481 مقرًا انتخابيًا، أبوابها أمام الناخبين في أربع دوائر انتخابية، في التاسعة من صباح اليوم، عقب وصول القضاة إلى لجانهم وسط اجراءات امنية مشددة من قوات الشرطة.

وشددت قوات الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على إجراءات التباعد الاجتماعي في دخول الناخبين، مع إلزامهم بارتداء الكمامات وغيرها من الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 16 مرشحًا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة بالنظام الفردي، في الانتخابات التي تجرى اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.