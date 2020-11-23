محافظ بني سويف: انتظام التصويت في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب

أكد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، انتظام عملية التصويت في الجولة الثانية للإعادة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، التي تعقد على مدار اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، ضمن المرحلة الأولى التي تضم 14محافظة، من بينها بني سويف.

جاء ذلك على هامش متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، للوقوف على مستجدات العملية الانتخابية أولًا بأول، وذلك في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واطمئن المحافظ على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف البالغ عددها 692 لجنة انتخابية داخل 481 مقرًا انتخابيًا، أبوابها أمام الناخبين في أربع دوائر انتخابية، في التاسعة من صباح اليوم، عقب وصول القضاة إلى لجانهم وسط اجراءات امنية مشددة من قوات الشرطة.

وشددت قواتا الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على اجراءات التباعد الإجتماعي في دخول الناخبين، مع إلزامهم بإرتداء الكمامات وغيرها من الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 16 مرشحًا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد خُصصت للمحافظة بالنظام الفردي، في الانتخابات التي تجرى اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفا و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركزا بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.