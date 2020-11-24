اليوم.. "المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش اتفاقية التجارة مع أمريكا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردنى، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية: حالتى مصر والأردن"، عبر منصة زووم.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هذه الجلسة تأتى فى إطار التعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردنى؛ حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين سعيا لتبادل وجهات النظر فى القضايا والموضوعات المشتركة من خلال المؤتمرات والحلقات النقاشية لرفع الوعى بأهم القضايا التى تؤثر فى صانعى القرار.

وأكدت عبد اللطيف أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، يأخذ توجها إقليميا فى العمل والتعاون مع المراكز النظيرة، وهناك علاقات قوية بين الدولتين وقرب جغرافى تجعل من المهم التعاون معهم.

وتناقش جلسة اليوم الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية فى حالتى مصر والأردن، وكيفية الاستفادة من التجربة الأردنية، حيث وقعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات.

ويشارك فى الجلسة كل من الدكتور إبراهيم سيف، المدير التنفيذى لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية؛ والمهندس محمد البطاينة رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى الأردن؛ ومحمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التجارة الخارجية؛ والسيد أبو القمصان، الخبير فى شؤون التجارة الخارجية، ويدير الحوار كل من كريم قعوار، نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردنى؛ وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.