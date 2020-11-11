الغرفة الأمريكية: لا يوجد رفض أمريكي حول اتفاقية التجارة الحرة

قال الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الجانب الأمريكية لا يرفض إقامة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم – عبر تطبيق زووم – أن ملف التجارة الحرة تتم إثارته في كل اجتماع مع الجانب الأمريكية.

وأضاف: "تحدثنا في الأمر لسنوات طويلة، والحديث من جانبنا مستمر، ولا يوجد رفض من الجانب الأمريكي، لكن الأمر يتطلب مجهودا وتحركات من جانبنا، وأعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة لو حدثت ستكون في صالحنا وصالح أمريكا".

وحول قيام الولايات المتحدة بعقد اتفاقية تجارة حرة مع كينيا قبل وقت قليل، قال كامل إن "أمريكا عقدت اتفاقية تجارة حرة مع كينيا فجأة، أعتقد أن هناك حسابات أخرى قد تكون لها علاقة بمشروع ازدهار إفريقيا"، موضحا أن تركيز الولايات المتحدة حاليا على إفريقيا يأتي بغرض مواجهة النفوذ الصيني في القارة.

وتطرق كامل إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر بعد جائحة كورونا، حيث اعتبر أن الصين لن تصبح مصنع العالم، وأنه قد تكون هناك إعادة نظر في مسألة العولمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لديها مجالات كبيرة وحجم سوق ضخم.

وطالب رئيس الغرفة باستثمار الموقف الحالي من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات، لكنه أكد أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي سوى في ظل سهولة العمل، وحل المشاكل المتعلقة بإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وتابع: "لا أعتقد أن العالم سيعود كما كان قبل كورونا فيما يتعلق بالاستثمار، ونحن كان لدينا تركيز الفترة الماضية على مجال الطاقة، وهذا أمر مهم، لكن نريد زراعة وصناعة وتعليم وتكنولوجيا، وعلاقاتنا مع الولايات المتحدة بها مساحات تعاون كبيرة الفترة المقبلة".