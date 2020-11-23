فيديو.. "تارا عماد" تؤدي تمرين رياضي بحركات راقصة

نشرت الفنانة الشابة تارا عماد، فيديو لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تقوم بخطوات راقصة صعبة.

وظهرت تارا عماد، خلال الفيديو وهى تقوم بوضع رأسها على إحدى المقاعد، وتقوم برفع قدميها إلى الأعلى، وتحريكها في خطوات راقصة، الأمر الذي نال استحسان متابعيها والتفاعل معها.

وكتبت تارا عماد، معلقة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلة: أبدأ صباحي ويومي باللعب.

وجسدت تارا عماد، شخصية الأميرة ياسمين، خلال أحداث مسرحية علاء الدين، مع النجم أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.

وقالت تارا عماد إنها كادت تعتذر عن هذه المسرحية لعدم دراستها فن المسرح وافتقادها خبرات العمل المسرحى، إلا أن القائمين على العمل حفزوها بعد إعجابها بالرواية التى تعتبرها من أحب روايات ديزنى إليها منذ أن كانت طفلة، بحسب قولها لـ"الوطن".

وتابعت: وعلى أساسه كنت أستشعر أننى سأعتذر عن مسرحية علاء الدين، وبدا التردد واضحاً على نبرات صوتى عند حديثى مع صناعها، الذين قالوا لى: تعالى قابلينا، فاتجهت إليهم رفقة مدير أعمالى وأنا عارفة إنى هوافق بنسبة 1%، لاسيما أننى اعتذرت عن مسرحيات عدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لعدم رغبتى فى خوض تجربة لستُ مُلمة بكامل تفاصيلها وأبعادها.

واستطردت "شاهدت كل أفلام علاء الدين منذ سنوات بعيدة، وآخرها فيلم «Aladdin» بطولة مينا مسعود وويل سميث، فضلاً عن قراءتى لكل روايات الشخصية باللغتين العربية والإنجليزية، وبالتالى أنا حافظة كل الأعمال دى وماكنتش محتاجة إنى أتفرج عليها من أول جديد أو إنى أكون خايفة أشوفها، لأنها كانت من أكثر قصص ديزنى اللى كنت بحبها وأنا صغيرة، وبعيداً عن كل ذلك، فشخصية الأميرة فى المسرحية تتسم بالاختلاف عما تم تقديمه عنها، لأنها تتحدث بالعربية ولها طريقة كلام معينة، فضلاً عن كونها شخصية عفوية للغاية، ناهيك عن كون المسرحية مُقدمة بنكهة مصرية.