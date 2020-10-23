تارا عماد عن التعامل مع كورونا بمهرجان الجونة: "فيه كحول في كل مكان"

أعربت الفنانة تارا عماد، عن سعادتها بحضور مهرجان الجونة السينمائي، مضيفة: "أنا زي كل الناس قلقانة من فيروس كورونا وطول الوقت لابسة الماسك بس دلوقتي قالعاه عشان فيه تباعد، فيه قلق بس التنظيم معمول بدقة مخلياني مطمنة وكل الناس لابسة ماسكات وفيه كحول في كل مكان".

وأضافت "عماد" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنها شاركت في العرض المسرحي "علاء الدين"، قائلة إنها لأول مرة تشارك في المسرح، "عمري ما تخيلت هطلع على مسرح أغني وأرقص وأمثل".

وتابعت: "كانت حاجة ماكانتش على بالي خالص وأول لما اتعرضت عليا حبيت الفكرة خاصة إني بحب علاء الدين واتربيت عليه فقولت ممكن أجرب والصراحة قعدت شهرين كل يوم الساعة 6 تمرينات للرقص والغنا والمسرح والموضوع مش سهل ومختلف عن السينما والتليفزيون ومن ألذ التجارب اللي مريت فيها، وبالنسبة لي 2020 تجربة ولازم تخلص".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.