والدة عبدالمجيد عبدالله في حالة حرجة.. وجمهوره يتمنى لها الشفاء

تفاعل عدد من نجوم الفن مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، بعدما أعلن خبر تعرض والدته لوعكة صحية، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل مرضها .

واكتفى "عبد المجيد" بقوله عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي.. اللهم اشف أمي من الداء، واكتشف لها الدواء، واجعل جسدها صابراً علي البلاء، اللهم أنت أعلم بحالها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين".

وتوالت عليها التعليقات من نجوم الفن وجمهوره، متنين لوالدته بالشفاء العاجل، فكتبت أصالة لـ"عبد الله": "آمين يارب العالمين ربنا يشفيها"، وتفاعل معه عدد من الجمهور فجاء احد التعليقات: "ربنا يشفيها يارب"، وتعليق أخر: "باذن الله هتكون كويسة وترجع ليها صحتها"

يذكر أن آخر أعمال عبد الله أغنية "حلاك"، التي طرحها منذ مدة قصيرة على اليوتيوب، وهي من ألحان سايد، كلمات: خالد البذال، وتوزيع سيروس، وقد حققت رواجاً ونجاحاً كبيرين إذ حصدت حتى الآن أكثر من مليونين و600 ألف مشاهدة.

وطرح عبدالمجيد عبدالله أحدث كليباته الغنائية بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبدالمجيد عبدالله قد طرح أغنية "عادت عليكم"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن على حسابه الشخصي في يوتيوب.

يذكر أنه نعي رحيل الموسيقار طارق عاكف الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قائلاً :"رحمة الله عليك يا طارق عاكف حبيب الكل تعازينا لعائلة الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون".