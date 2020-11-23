كيم كاردشيان تكشف حكاية أغنية كتبها زوجها من أجلها منذ 10 سنوات

كشفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، عن تفاصيل أغنية زوجها مطرب الراب كاني ويست "Lost In The World"، وقيامه بالاستعانة بالكلمات التي أرسلها لها في أول خطاب منه منذ 10 أعوام.

ونشرت كيم كاردشيان، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة الخطاب الذي أرسله لها زوجها كاني ويست، وتأكيدها أنها مازالت محتفظة به حتى هذه اللحظة.

وكتبت كيم كاردشيان، قائلة: ذكرى 10 سنوات سعيدة لألبوم كاني "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

وتابعت: أما بالنسبة لمن لا يعرفون قصة "Lost In The World"، لم يتمكن كاني من اختيار بعض كلمات الأغاني، لكن بعد ذلك وجد أنا مايريده من كلمات موجودة داخل قصيدة كتبها لي وهي بطاقة عيد ميلادي التي أعطاها لي في عيد ميلادي الثلاثين.

واختتمت كلامها "أخذ القصيدة التي كتبها لي وجعل منه أغنية، أنا أقوم بالاحتفاظ بكل شيء".

وفي بداية شهر نوفمبر الجاري، أدلى المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ومغني الراب كاني ويست بصوته وانتخب "نفسه"، ثم أعلن انسحابه من الانتخابات.

وحصل مغني الراب كاني ويست، وزوج العارضة كيم كاردشيان، على 60 ألف صوت، أعلاها في ولاية تينيسي جنوبي البلاد، وحصد على نحو 10,200 صوت.

وأثار كاني ويست، الذي اقترض 6.7 مليون دولار لحملته، سخرية البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

وصور المغني كاني ويست البالغ من العمر 43 عاما، نفسه وهو يدلي بصوته لنفسه في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته "لشخص أثق به حقا.. أنا".