ضبط 20 طن دقيق ومكرونة مجهولة المصدر في مصنع بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية، لقيامه بتجميع كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، بالإضافة إلى كميات من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات بقيام المدير المسؤول مصنع للصناعات الغذائية، لقيامه بتجميع كميات من كسر المكرونة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

على الفور تم تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 10 أطنان كسر مكرونة لإعادة تدويرها، و10 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بتجميع كميات من السجق والبسطرمة الغير صالحة للاستخدام الادمي تمهيدا لطرحها بالأسواق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات بقيام مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بتجميع كميات من السجق والبسطرمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وعلي الفور تم تشكيل حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 1,6 طن بسطرمة وسجق ودهون حيوانية، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.