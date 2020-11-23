"القاهرة السينمائي" يدرس تخصيص السجادة الحمراء لمصوري الفوتوغرافيا فقط

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة المنتج محمد حفظي إقامة حفلي افتتاح وختام الدورة الـ 42 المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلي 10 ديسمبر المقبل علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن هناك اتجاهاً من إدارة المهرجان لتخصيص السجادة الحمراء لالتقاط الصور الفوتوغرافية للنجوم الحاضرين لحفلي الافتتاح والختام، وحظر إقامة أي لقاءات تليفزيونية كإجراء احترازي للوقاية من وباء كورونا المستجد، مضيفاً أنه من المقرر حسم هذه الجزئية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشارك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بـ9 أعمال مصرية ضمن أفلامه، سواء كان الروائي والتسجيلي وأفلام المسابقة الدولية، وعروض منتصف الليل، ضمن فعاليات الدورة الـ42 .

ويشارك 3 أفلام في المسابقة الدولية، في مقدمتها الوثائقي "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشارك في إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وتدور أحداثه حول "زبيبة"، وهي فتاة اسكندرية تبلغ من العمر 14 سنة، وتحلم بأن تكون بطلة عالمية في رياضة رفع الأثقال، بمساعدة "كابتن رمضان" مدرب الأبطال تخوض رحلة من الانتصارات والهزائم التي تشكل مشوارها كبطلة عالمية.

والفيلم الثاني هو "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس الذي يشارك بالمسابقة الدولية في عرضه العالمي الأول، من بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وتدور أحداثه في صبيحة يوم من عام 2013 تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وفي خلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض على البلد كلها فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.

وفي عرضه العالمي الأول أيضا يشارك فيلم "عنها" إخراج إسلام العزازي، في المسابقة الدولية، والذي تدور أحداثه حولزوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد الرحيل الصادم لزوجها، وتحاول أن تعيد اكتشاف نفسها والسر وراء رحيل الزوج في نفس الوقت.

ويشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية فيلم مصري واحد يدعي "علي السلم" للمخرجة نسرين الزيات، وتدور أحداثه حول كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد.

بينما يشارك بمسابقة سينما الغد 4 أفلام مصرية، منهم فيلم "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفي، وفيلم "الراجل اللي بلع الراديو" للمخرج ياسر شفيعي، وفيلم "ستاشر" للمخرج سامح علاء، وفيلم "واحدة كده" للمخرج مروان نبيل، ويشارك فيلم "عمار" ضمن عروض منتصف الليل.