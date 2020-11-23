جمعية المؤلفين والملحنين تنعي طارق عاكف.. ونجوم الفن: فلتة موسيقية

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الموسيقار والموزع طارق عاكف، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم عن عمر يناهز 60 عاما.

ونشرت الجمعية بيان نعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، وجاء نصه كالآتي: "البقاء لله، توفي إلي رحمة الله تعالي الموسيقار الكبير طارق عاكف، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بأحر التعازي لأسرته وتلاميذه ومحبيه، سائلين المولي عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول".

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف، ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وعلقت الفنانة لطيفة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها كم ضحكنا وكم نجحنا مع بعض، أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

وأبدت المطربة أنغام حزنها الشديد علي رحيل طارق عاكف عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعته قائلة: "قلبي يتألم جدا ⁧‫طارق عاكف‬⁩ أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق".

وعلق رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على خبر الوفاة قائلا: "رحمك الله يا طارق.. كلمتني تطمن على من أسبوعين ولم أعرف إنه الاتصال الأخير.. فلتة موسيقية عربية نفتقدها اليوم".

طارق عاكف مواليد 28 نوفمبر 1960 وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

ومن أبرز الأغنيات التى قدمها عاكف خلال مشواره هي قلبي عشقها وتوأم روحي وفرق كبير ومغرم يا ليل وآسف حبيبتي لراغب علامة وماجبش سيرتي وسيدي وصالك لأنغام وانت مين وكل دي إشاعات لسميرة سعيد وحرمت احبك لوردة الجزائرية.