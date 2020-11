إشادات نقدية بأداء أمير المصري في فيلم LIMBO: متوازن بين المرح والغضب

بعد الإشادات النقدية التي نالها الفنان أمير المصري عن أدائه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، ينطلق الفيلم للمنافسة في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الماضية بفيلمه الدانمركي Daniel.

ومؤخرًا، أعلنت "بافتا" الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون عن قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، لتتضمّن النجم العالمي أمير المصري، ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey: "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter: "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo".

وكتبت The Guardian: "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات، والذي اعتبره نوعًا من عدم الولاء، ويعتبر المشهد الأكثر عاطفية والدال على الأداء الرائع لـأمير هو الذي تضمن محادثاته التليفونية مع والدته طالبًا وصفات أكلها في محاولة مني للعيش وكأنه في منزله".

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، وهيو لوري، وأوليفيا كولمان، ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما: "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها".

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater في 2014، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Nigh Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأميركي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيونيTom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO.