"حياة كريمة" تبدأ تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة البحيرة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة البحيرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفيةالمستهدفة.

تم في اليوم الأول للمبادرة في محافظة البحيرة، فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح لـ 43 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها التنفيذية لتخفيف العبء عن أهل مصر، وتقنين أوضاعهم، وذلك في مركز "أبوالمطامير"، حيث تم استقبال الأهالي، و فرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في محافظة سوهاج، وذلك ليومها الثالث علي التوالي لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالي المحافظة ومراكزها الأكثر احتياجا.

توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء

يذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولي بالرعاية في التجمعاتالريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات: "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".

معاييرتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"

وحددت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين الدعم مبادرة "التصالح حياة" كالتالى:

- أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه.

- ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.

- أن يكون طالب التصالح رب أسرة .

- ألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار أو أرض رصيد بالبنك، محال تجارية أو سيارة وغيرها".

- يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم.

- أن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.

- يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية المؤسسة حياة كريمة.

خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يشاركون في عملية الحصر والرصد الميداني

ويشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.